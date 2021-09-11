У Києві помер відомий художник й архітектор Флоріан Юр’єв

Вранці суботи, 11 вересня, в Києві на 92-му році життя помер художник, архітектор, вчений та педагог Флоріан Юр’єв.

Про це розповів режисер і публіцист Олексій Радинський у коментарі одному зі ЗМІ.

– Це сталося в колі друзів. Він довго і тяжко хворів, – сказав Радинський.

Хто такий Флоріан Юр’єв

Юр’єв народився у місті Киренськ Іркутської області Росії 11 серпня 1929 року. Закінчив Іркутське училище мистецтв, Київський художній інститут, аспірантуру Московського поліграфічного інституту та докторантуру Львівського поліграфічного інституту ім. Івана Федорова.

Крім того, він грав на скрипці, чому навчався у кращих майстрів України, Росії, Італії, а також США. Зокрема, його вчителями були видатні українські композитори Андрій Штогаренко та Юдіф Рожавська. Юр’єв також навчався в Київській консерваторії вокалу, де його педагогом був заслужений діяч мистецтв України Олександр Гродзинський.

З 1956 по 1976 рік він працював архітектором інституту Київпроект, який згодом і очолив. З 1976 по 1991 рік Юр’єв викладав в Українському поліграфічному інституті імені Івана Федорова, де виховав понад три сотні студентів.

У 1991 році він був призначений науковим співробітником в Інституті екогігієни і токсикології імені Л.І. Медведя Національної академії медичних наук України, де і пропрацював до своєї смерті.

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