У неділю, 20 березня, з 7 гуманітарних коридорів спрацювало 4. Загалом вдалося евакуювати 7 295 людей.

Про це повідомила міністр із питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.

Донецька область

З міста Маріуполь до міста Запоріжжя за сьогодні прибули 3 985 людей автобусами з Бердянську і приватним транспортом.

За словами Верещук, до евакуації маріупольців з Бердянська було залучено 11 автобусів, які вже доїхали до міста Запоріжжя.

– Завтра зранку плануємо відправити в напрямку Маріуполя ще 5 десятків автобусів із Запоріжжя. Основне місце для посадки в ці автобуси в Бердянську – площа перед міським спорткомплексом в Бердянську по вул. Мелітопольське шосе, 27, – сказала Верещук.

Варто зазначити, що в Бердянську діє гаряча лінія. На неї можна звертатися для отримання допомоги з тимчасовим розміщенням та евакуації до Запоріжжя:

+38 097 551 59 17

+38 050 439 75 29

3 62 76 та 3 52 52

Київська область

з села Бобрик до Броварів вдалося евакуювати 2 000 людей

до Броварів вдалося евакуювати 2 000 людей з села Тарасівка до Броварів евакуювали 1 310 людей

до Броварів евакуювали 1 310 людей з міста Бородянка до міста Біла Церква евакуація була зірвана другий день поспіль через порушення режиму тиші окупаційними військами

Харківська область

З міста Харків вдалося доставити гуманітарну допомогу до селища Рогань. Разом з тим була зірвана доставка допомоги до селища Мала Рогань.