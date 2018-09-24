Хто отримає нагороду найкращого гравця за версією ФІФА? (ГОЛОСУВАННЯ)

ФІФА вручить нагороду найкращого гравця планети 24 вересня у Лондоні.
ФІФА під час церемонії у Лондоні 24 вересня вручить нагороду найкращому гравцю року.
Цьогоріч до трійки претендентів не потрапив форвард каталонської Барселони Ліонель Мессі, натомість до неї увійшли Криштіану Роналду (Ювентус), Лука Модріч (Реал Мадрид) та Мохаммед Салах (Ліверпуль).
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Також з 55-ти кандидатів буде названа символічна збірна року.
Церемонія відбудеться о 21:30 за київським часом.
Факти ICTV пропонують вам обрати того, хто найбільше заслуговує отримати нагороду від ФІФА.
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