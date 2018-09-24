Результати та відео матчів 9-го туру УПЛ

Факти ICTV підбивають підсумки 9-го туру української Прем’єр-ліги.
Напередодні в чемпіонаті України з футболу відіграли дев’ятий тур. Відкривали тур у Маріуполі матчем Маріуполь — Олександрія, який завершився на користь підопічних Олександра Бабича з рахунком 1:0.
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А ось Динамо у неділю перервало безвиграшну серію. Кияни розгромили вдома чернігівську Десну – 4:0. Натомість луганська Зоря неочікувано поступилася полтавській Ворсклі, а донецький Шахтар не зазнав труднощів у матчі проти одеського Чорноморця.
Маріуполь — Олександрія – 1:0
Голи: Фомін, 8
Львів — Карпати – 1:1
Голи: Дуарте, 78 – Мякушко, 74
Арсенал-Київ — Олімпік – 1:3
Голи: Гринь, 58 – Вакуленко, 16 Гришко, 64 Дегтярьов, 82
Динамо Київ — Десна – 4:0
Голи: Бурда, 45+1 Вербіч, 67 Кендзьора, 74 Циганков, 87
Шахтар — Чорноморець – 3:0
Голи: Мораес, 57 Трубочкін, 63 (Авт.) Тайсон, 82
Ворскла — Зоря – 2:1
Голи: Ребенок, 65 Прийма, 90+1 (Авт.) – Караваєв, 70
Фото: FC SHAKHTAR DONETSK