Визначено переможців третіх спортивних ігор з перешкодами ЕБШ GAMEZ 2018

У третіх спортивних іграх з перешкодами нового формату ЕБШ GAMEZ 2018 переможцями стали шестеро спортсменів.

У цьому році ігри відбулися в одеському Палаці Спорту. Довжина смуги перешкод склала 100 м з максимальною висотою 6 м. За інформацією організатора ігор і засновника спортхаба ЕБШ Юлії Шум, наступні змагання плануються навесні 2019 року у Києві. Вже розпочато підготовку до їх організації. Про це повідомляє ТСН з посиланням на організаторів заходу.

Шестеро учасників, які швидше за всіх пройшли складні випробування на смузі перешкод, отримали медалі ЕБШ GAMEZ 2018, подарунки від спортхаба ЕБШ і партнерів заходу. Переможець минулих ЕБШ GAMEZ 2017, Олександр Погребняк, тренер з функціонального тренінгу і чемпіон з тайського боксу, в цих іграх посів друге місце, поступившись першістю Роману Онищенку, кроссфіт атлету. Третє місце серед чоловіків посів Герман Кононов (кроссфіт атлет, працює в IT).

Серед жінок призові місця розподілили: 1-е місце – Тетяна Вицуп (хореограф-постановник і тренер з танців); 2-е – Маргарита Кривко (раніше професіонально займалася легкою атлетикою, бере участь в марафонах); 3-є – Валентина Фомішкіна (тренер і співзасновник фітнес-студії Bodyzone, призер трейлраннінг змагань).

– Емоції, коли долаєш цю грандіозну смугу, були класні! Я не вірив, що зможу, хоча навантаження в моїх тренуваннях дуже пристойні, – поділився враженнями переможець Роман Онищенко.

ЕБШ GAMEZ – всеукраїнські масштабні ігри з перешкодами нового формату. Ці змагання комбінують складні підступні завдання на перевірку сили, витривалості та спритності. Присутній набір класичних спортивних вправ – підйом ваги, відтискання, стрибки та інше. Подібні ігри проводяться в інших країнах, в них можуть брати участь не лише професійні спортсмени, а й ентузіасти, що ведуть активний спосіб життя. На ЕБШ GAMEZ також міг зареєструватися кожен охочий.

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У цьому році в Іграх ЕБШ GAMEZ смугу перешкод долали 46 спортсменів: 33 хлопця та 13 дівчат. Боролися за медалі в тому числі чемпіони України та Європи в різних видах спорту. Важливий момент організації ігор – безкоштовні тренувальні класи для підготовки до змагань. Але, за умовами змагань, до початку ігор сам набір перешкод тримається в секреті.

Змагання тривали 12 годин, впродовж яких учасники пройшли два етапи: кваліфікація і фінал. Усе почалося зі стрибків по нахиленим подіумам, балансування між боксерськими грушами, рукоходів, пегбордів і канатів. Цю трасу подолали шестеро хлопців та троє дівчат, інші учасники вибули зі змагання. Фіналістів чекали більш складні силові завдання: Air Bike, вправи з гирями, Slamball, берпі зі стрибками через тумбу, тренажер для греблі.

– Ми хвилювалися за учасників ігор, щоб всі залишилися у грі після того, як вперше побачать смугу перешкод перед стартом. Усі завдання ми придумуємо самостійно, готуємося і тестуємо їх на собі. Плануємо, щоб цей проект переріс у грандіозне спортивне шоу та підкорив серця прихильників спорту та активного способу життя, – поділилася планами щодо розвитку ігор Юлія Шум.

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