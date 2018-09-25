Конор зламає йому череп! Батько МакГрегора зробив сміливу заяву

Батько ірландського бійця Конора МакГрегора впевнений у перемозі свого сина над російським бійцем Хабібом Нурмагомедовим.

Батько ірландського бійця та екс-чемпіона UFC у двох вагових категоріях Конора МакГрегора Тоні поділився очікуваннями від майбутнього бою його сина з чемпіоном організації Хабібом Нурмагомедовим.

— Я абсолютно впевнений, що Конор нокаутує його в першому раунді. Іншого бути не може – Хабіб не доживе до другого раунду. Він не зможе конкурувати з моїм сином ні в швидкості, ні в точності, ні в потужності. Думаю, Конор зламає йому череп, – сказав Тоні.

Також Тоні МакГрегор додав: “Конор у відмінній фізичній формі, його сила неймовірна, а Хабіб занадто повільний. Він – любитель. Я не знаю, як він дійшов до такого рівня”.

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Фото: thenotoriousmma