Шевченко викликав 8 легіонерів на матчі проти Італії та Чехії

Головний тренер збірної України з футболу Андрій Шевченко визначився зі списком легіонерів на найближчі матчі проти Італії та Чехії.

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко оголосив список з 8-ми футболістів, які виступають в іноземних чемпіонатах, на матчі проти Чехії у Лізі націй та контрольний поєдинок проти Італії.

Про це повідомляє офіційний сайт ФФУ.

До основного списку потрапили Євген Макаренко (Андерлехт, Бельгія), Андрій Ярмоленко (Вест Хем, Англія), Євген Коноплянка (Шальке, Німеччина), Василь Кравець (Луго, Іспанія), Роман Яремчук (Гент, Бельгія), Руслан Малиновський (Генк, Бельгія ), Олександр Зінченко (Манчестер Сіті, Англія), Андрій Лунін (Леганес, Іспанія).

Резервний список: Євген Хачеріді (ПАОК, Греція), Євген Селезньов (Акхісар, Туреччина), Іван Петряк (Ференцварош, Угорщина), Ігор Пластун (Гент, Бельгія).

Нагадаємо, що збірна України 10-го жовтня проведе товариський матч проти Італії, а 16-го жовтня команду Андрія Шевченка чекає зустріч з Чехією в 3-му турі Ліги націй.

Нагадаємо, у стартових матчах Ліги націй підопічні Шевченка перемогли Чехію та Словаччину.

Фото: ФФУ/Павло Курбанов.