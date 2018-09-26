Де дивитися Ліверпуль — Челсі

Пряму трансляцію матчу третього туру Кубку ліги між Ліверпулем та Челсі покаже телеканал Матч ТВ.

У третьому раунді Кубку футбольної ліги Ліверпуль вдома прийме Челсі. Матч пройде 26 вересня у Ліверпулі на стадіоні Енфілд.

Початок матчу о 21:45.

Вболівальники мають можливість подивитися гру в прямому ефірі на телеканалі Матч ТВ.

Також матч можна буде подивитися на ресурсах LIVETV, livesport, smotrisport та SportLive.

Ліверпуль виграв 7 стартових матчів у сезоні 2018/19, що є клубним рекордом, а ось Челсі у минулому турі АПЛ вперше втратив очки, зігравши внічию з Вест Гем Юнайтед.

У Ліверпуля через травми не зіграють Окслейд-Чемберлен та Орігі. Під питанням участь Ван Дейка, Лаллани та Ловрена. У Челсі поза грою Ван Гінкел, а ось Лофтус-Чік, Педро та Рудігер мають шанси з’явитися на полі.

Нагадаємо, в новому сезоні АПЛ Ліверпуль вперше пропустив у 4-му турі після грубої помилки Аліссона.

Фото: Liverpool FC