Київське Динамо обіграло на виїзді Маріуполь в рамках перенесеного матчу 4-го туру УПЛ.

Маріуполь приймав вдома київське Динамо в рамках перенесеного матчу 4-го туру української Прем’єр-ліги. Зустріч відбулася у Маіруполь і завершилася з рахунком 2:0 на користь біло-синіх.

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Рахунок у матчі в першому таймі відкрив Беньямін Вербіч після подачі з кутового. Подвоїв перевагу киян у матчі Циганков на 24-й хвилині. Яворський зіграв рукою у своєму штрафному і арбітр вказав на одинадцятиметрову позначку. Гальчук вгадав напрям удару, але відбити удар Циганкова не зумів.

Більше команди у матчі голів не забивали.

У підсумку Динамо взяло гору над Маріуполем з рахунком 2:0, набрало 20 очок у турнірній таблиці та розташувалося на другій сходинці турнірної таблиці. Маріуполь (10 очок) посідає 9-те місце.

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Фото: FC Dynamo Kiev