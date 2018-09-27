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Хокеїст помер на льоду під час матчу

Хокеїст аматорського клубу Сокіл помер на льоду під час матчу проти Діал-Дента.

Хокеїст аматорського російського клубу Сокіл  помер на льоду під час матчу Окружної хокейної ліги проти Діал-Дента.

Про це повідомляє Sport24.

Читайте: Помер зірковий боєць UFC

Трагедія сталася 23 вересня. Гравець Сокола відчув себе погано і впав на лід. До нього підбігли рефері і партнери по команді.

На майданчику був лікар, але незважаючи на спроби медика реанімувати гравця, врятувати його не вдалося. Він помер від серцевого нападу.

Нагадаємо, у Великій Британії трагічно загинула 18-річна сноубордистка.

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