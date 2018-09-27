УЄФА назвав країну-переможницю в боротьбі за право проведення фінальної частини чемпіонату Європи з футболу.

УЄФА назвала ім’я країни-переможниці тендеру на право проведення фінальної частини чемпіонату Європи з футболу 2024 року.

Засідання виконавчого комітету Союзу європейських футбольних асоціацій відбулося у швейцарському Ньоні.

Як повідомляється на сайті УЄФА, 17-й чемпіонат Європи з футболу пройде у Німеччині.

У заявки Німеччини був один конкурент – Туреччина, але члени Ісполкому УЄФА більшістю голосів підтримали німецьку заявку.

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Вже зараз відомо, що в турнірі візьмуть участь 24 команди. За регламентом, для його проведення повинні бути задіяні 10 стадіонів місткістю:

один стадіон як мінімум на 60 тисяч глядачів (для фінального матчу);

два стадіони як мінімум на 50 тисяч глядачів;

три стадіони як мінімум на 40 тисяч глядачів;

чотири стадіони як мінімум на 30 тисяч глядачів.

Раніше, Німецький футбольний союз вибрав десять стадіонів для подачі заявки на проведення чемпіонату Європи в 2024 році, повідомляє офіційний сайт організації. Німці вибрали стадіони в Берліні, Мюнхені, Дюссельдорфі, Штутгарті, Кельні, Гамбурзі, Лейпцигу, Дортмунді, Гельзенкірхені і Франкфурті.

До речі, УЄФА анонсувала систему VAR в Лізі чемпіонів.

Фото: Betnews365.