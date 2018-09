Міський голова Києва Віталій Кличко зіграв на гітарі світовий хіт Let it be відомої британської групи The Beatles.

Відповідний відеоролик Віталій Кличко опублікував на своїй сторінці у Facebook.

На відео Кличко разом з Маурісіо Сулейманом репетирує грати на гітарі пісню Let it be знаменитої рок-групи The Beatles.

Репетиція проходить в рамках підготовки урочистого відкриття 56-го конгресу Всесвітньої боксерської ради (WBC).

– Київ готується приймати велику спортивну подію. Уже першого жовтня відбудеться урочисте відкриття 56-го конгресу Всесвітньої боксерської ради (WBC), який в Україні відбудеться вперше.

За словами Віталія, під час конгресу заплановані не тільки робочі заходи, а й зустрічі з шанувальниками боксу, візит в дитячий будинок, автограф-сесія зірок, благодійний аукціон.

– Також ми готуємося до шоу талантів. Мені, наприклад, довелося з президентом WBC Маурісіо Сулейманом виконати один зі світових хітів. Готуюся! Сьогодні вранці, перед засіданням Київради, була моя друга репетиція, – коментує відео мер.

Друзі! Київ готується приймати велику спортивну подію. Вже першого жовтня відбудеться урочисте відкриття 56-го конгресу Всесвітньої боксерської ради (WBC), який в Україні відбудеться вперше. Під час конгресу заплановані не тільки робочі заходи. А й зустрічі з шанувальниками боксу, візит в дитячий будинок, автограф-сесія зірок, благодійний аукціон. Також ми готуємося до шоу талантів-:))). Мені, наприклад, випало з президентом WBC Маурісіо Сулейманом виконати один із світових хітів. Готуюся! Сьогодні зранку, перед засіданням Київради, була моя друга репетиція-:))) Опубліковано Віталієм Кличком Четвер, 27 вересня 2018 р.

Нагадаємо, у травні Віталій Кличко підписав з президентом WBC контракт на проведення в Києві Конгресу організації.