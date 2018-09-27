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Перед засіданням Київради: Кличко зіграв популярну пісню на гітарі

Міський голова Києва Віталій Кличко зіграв на гітарі світовий хіт Let it be відомої британської групи The Beatles.

Відповідний відеоролик Віталій Кличко опублікував на своїй сторінці у Facebook.

На відео Кличко разом з Маурісіо Сулейманом репетирує грати на гітарі пісню Let it be знаменитої рок-групи The Beatles.

Репетиція проходить в рамках підготовки урочистого відкриття 56-го конгресу Всесвітньої боксерської ради (WBC).

– Київ готується приймати велику спортивну подію. Уже першого жовтня відбудеться урочисте відкриття 56-го конгресу Всесвітньої боксерської ради (WBC), який в Україні відбудеться вперше.

За словами Віталія, під час конгресу заплановані не тільки робочі заходи, а й зустрічі з шанувальниками боксу, візит в дитячий будинок, автограф-сесія зірок, благодійний аукціон.

– Також ми готуємося до шоу талантів. Мені, наприклад, довелося з президентом WBC Маурісіо Сулейманом виконати один зі світових хітів. Готуюся! Сьогодні вранці, перед засіданням Київради, була моя друга репетиція, – коментує відео мер.

Друзі! Київ готується приймати велику спортивну подію. Вже першого жовтня відбудеться урочисте відкриття 56-го конгресу Всесвітньої боксерської ради (WBC), який в Україні відбудеться вперше. Під час конгресу заплановані не тільки робочі заходи. А й зустрічі з шанувальниками боксу, візит в дитячий будинок, автограф-сесія зірок, благодійний аукціон. Також ми готуємося до шоу талантів-:))). Мені, наприклад, випало з президентом WBC Маурісіо Сулейманом виконати один із світових хітів. Готуюся! Сьогодні зранку, перед засіданням Київради, була моя друга репетиція-:)))

Опубліковано Віталієм Кличком Четвер, 27 вересня 2018 р.

Нагадаємо, у травні Віталій Кличко підписав з президентом WBC контракт на проведення в Києві Конгресу організації.

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