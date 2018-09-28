Бізнес-журнал Forbes опублікував рейтинг спортивних агентів, яким вдалося заробити мільйони євро комісійних за переходи своїх клієнтів.

Очолює рейтинг Forbes найбагатших спортивних агентів Скотт Борас, який спеціалізується на бейсболі. Його комісійні склали майже €90 млн, а загальна сума контрактів, підписаних за його участі, складає €1,62 млрд.

На другому місці рейтингу опинився португальський функціонер Жорже Мендеш, найвідомішим клієнтом якого є володар 5-ти Золотих м’ячів та форвард Ювентуса Кріштіану Роналду. Португалець зумів заробити понад €85 млн комісійних, що складає 10% від суми підписаних ним контрактів.

Третє місце у рейтингу посів представник Гарета Бейла Джонатан Барнетт. 68-річний функціонер підписав контрактів на суму €679 млн, його частка за ці угоди склала €67 млн.

Всього до десятки найкращих рейтингу потрапили 4 представники футболу, 3 – бейсболу, а також по одному від баскетболу, хокею та американського футболу.

Скотт Борас, бейсбол (комісійні – €89,85 млн євро, сума контрактів клієнтів – €1,62 млрд). Жорже Мендеш, футбол (€85,88 млн, €850 млн), відомі клієнти – Кріштіану Роналду, Хамес Родрігес, Бернардо Сілва, Дієго Коста, Едерсон, Анхель Ді Марія. Джонатан Барнетт, футбол (€67,98 млн, €679,76 млн), відомі клієнти – Гарет Бейл, Гільві Сігурдссон, Кіран Тріпьє, Джордан Пікфорд, Джейсі Лінгард. Джефф Шварц, баскетбол (€57,06 млн, €1,45 млрд), відомі клієнти – Кевін Лав, Нікола Йокіч, Блейк Гріффін. Міно Райола, футбол (€53,73 млн, €537,34 млн), відомі клієнти – Поль Погба, Джанлуїджі Донарумма, Генріх Мхітарян, Марко Вератті, Ромелу Лукаку. Кейсі Клоуз, бейсбол (€53,12 млн, €1,03 млрд). Сем та Сет Левінсони, бейсбол (€42,27 млн, €850,05 млн). Фолькер Штрут, футбол (€39,68 млн, €396,79 млн), відомі клієнти – Тоні Крос, Марко Ройс. Пет Бріссон, хокей (€38,75 млн, €940 млн), відомі клієнти – Сідні Кросбі, Джон Таварес. Тодд Франс, американський футбол (€35,75 млн, €1,2 млрд).

Раніше Forbes опублікував рейтинг найвисокооплачуваніших спортсменів 2017 року.

Фото: Piotr Trojanowski | Dreamstime.com