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Футболка Зідана, яку не прали 20 років, піде з молотка

Ігрову футболку Зінедіна Зідана з фіналу чемпіонату світу 1998 року продадуть на аукціоні.

Невипрану футболку французького футболіста Зінедіна Зідана, в якій він забив два голи у фіналі чемпіонату світу 1998 року Бразилії, виставили на торги в Парижі.

Як свідчить каталог аукціонного дому Drouot, організатори торгів планують виручити за лот від €20-40 тис.

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Аукціон відбудеться у суботу, 13 жовтня.

— Футболка під номером 10 збірної Франції, яку носили під час фіналу ЧС між Бразилією і Францією 12 липня 1998 року на стадіоні Стад де Франс. Це одна з двох футболок, яку носив Зінедін Зідан під час того пам’ятного й історичного для французького футболу вечора, – йдеться в описі лота.

Виставлену на аукціон футболку розміру XL Зідан носив в першому таймі, коли забив два голи головою.

Франція стала чемпіоном світу з футболу на домашньому чемпіонаті в 1998 році. Повторити успіх збірна країни змогла лише 20 років потому під час чемпіонату світу-2018.

Фото: Getty Images.

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