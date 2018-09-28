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Найбезглуздіший автогол року забили у Перу

У матчі чемпіонату Перу між Мельгаром та Спорт Росаріо забили курйозний автогол.

Футболіст перуанської команди Мельгар Пауло Гойонече забив у свої ворота курйозний гол.

Дивіться: Автогол року: голкіпер з розмаху закинув м’яча у власні ворота

У матчі чемпіонату Перу-2018/19 між Мельгаром та Спорт Росаріо Пауло Гайонече з партнерами при ауті залишили воротаря одного з форвардом суперника. Голкіпер відбив м’яч, але тут почалося шоу імені Гойонече – спершу він виявився не в тому місці і м’яч рикошетом від воротаря потрапив йому в ногу, далі Пауло отримав можливість вибити м’яч, але не влучив по кулястому, який опинився в воротах.

У підсумку Мельгар виграв зустріч з рахунком 2:1 завдяки призначеному пенальті у доданий час другого тайму.

До речі, у Кубку Англії гравець забив автогол з центра поля.

Фото: скріншот відео/Drafts 2.0

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