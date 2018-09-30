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Аби привернути увагу до проблеми: Серена Вільямс заспівала топлес

Американська тенісистка Серена Вільямс заспівала топлес, аби привернути увагу до проблеми раку грудей.

Серена Вільямс

Американська тенісистка Серена Вільямс знялася у відео, в якому співає топлес пісню гурту Divinyls Я торкаюсь себе. Опубліковане в Youtube відео є частиною соціальної кампанії з підвищення обізнаності про рак грудей.

– Попри те що відео порушило мою зону комфорту, я хотіла це зробити, тому що це стосується жінок усіх кольорів шкіри в усьому світі. Виявлення раку на ранній стадії рятує багато життів. Я просто хотіла про це нагадати, – сказала Вільямс.

У пісні Я торкаюсь себе закликають жінок піклуватися про своє здоров’я.

 

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До слова, нападаючий Ювентуса і збірної Португалії Кріштіану Роналду прокоментував заяву американки Кетрін Майорги про зґвалтування.

Відео: Guardian Sport

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