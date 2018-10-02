За ініціативи мера Києва Віталія Кличка на емблемі Всесвітньої боксерської ради (WBC) з’явився український прапор.

Про це повідомила блогер та журналістка Вікторія Мамотюк на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

Кличко зробив дійсно велику справу, коли вперше в історії домігся, аби прапор України з'явився на емблемі Всесвітньої… Опубліковано Вікторією Мамотюк Вівторок, 2 жовтня 2018 р.

– Кличко зробив дійсно велику справу, коли вперше в історії домігся, аби прапор України з’явився на емблемі Всесвітньої боксерської ради. А також на чемпіонському поясі організації. Причому в самому центрі та крупним планом. Чому це дійсно знаково, і чому про це важливо говорити? Хоча б тому, що це одна з найпрестижніших спортивних нагород у світі. У різні роки цей пояс виборювали Майк Тайсон, Мохаммед Алі, Леннокс Льюїс, Ларрі Холмс, сам Віталій Кличко та інші титани цього виду спорту, – написала журналістка.

За її словами, тепер кожен чемпіон буде підіймати над головою пояс з прапором нашої країни.

– А скільки ще спортсменів у майбутньому піднімуть цей чемпіонський трофей над своєю головою? І щоразу весь світ буде бачити на ньому наш український прапор! Це насправді значний внесок у просуванні та підвищенні впізнаваності нашої країни в міжнародній спільноті. Подібна “спортивна дипломатія” часто працює ефективніше, ніж цілий дипломатичний корпус з його аташе та консулами, – вважає Вікторія Мамотюк.

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Журналістка нагадала, що презентували пояс у Києві на Всесвітній боксерській раді WBC, яку відвідали понад 700 впливових та авторитетних в світі боксу фігур. Це спортивні менеджери, тренери, функціонери і, звичайно, знамениті спортсмени: Леннокс Льюїс, Евандер Холіфілд, Ерік Моралес та інші.

– Сам захід був ініційований мером Києва Віталієм Кличком, і це цілком зрозуміло. Він бере в конгресі активну участь. Саме тому я і впевнена, що ідея з прапором на емблемі також належить йому – а за цих обставин функціонери WBC просто не могли йому відмовити. До Кличка можна ставитися по-різному. Але в чому Віталію не відмовиш, так це в розумінні того, як працює спортивна індустрія. І як скористатися цими знаннями у налагодженні міжнародних зв’язків та просуванні нашої країни на міжнародному рівні. І це дійсно чудово, що свої знання на межі спорту та політики він успішно застосовує на практиці, – підсумувала блогер.

Нагадаємо, президент Всесвітньої боксерської ради подякував Кличку за організацію конгресу WBC в Києві.