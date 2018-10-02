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Шахтар розписав мирову з Ліоном на виїзді

Ліон на своєму полі приймав Шахтар у другому матчі групового етапу Ліги чемпіонів.

Ліон — Шахтар – 2:2

Голи: Дембеле, 70, Дюбуа, 72 — Мораес, 44, 55

Ліон: Лопеш, Дюбуа, Марселу, Денаер, Менді, Траоре (Депай, 63), Тусар, Ндомбеле (Шейх, 87), Ауар, Фекір, Дембеле (Корне, 82).

Шахтар: Пятов, Матвієнко, Кривцов, Ракицький, Ісмаїлі, Майкон, Степаненко, Марлос (Фернандо, 90+1), Алан Патрік (Коваленко, 75), Тайсон, Мораес (Кайоде, 83).

Олімпік Ліон приймав донецький Шахтар в рамках другого туру Ліги чемпіонів. Зустріч пройшла на стадіоні Парк Олімпік Ліонне і завершилася з рахунком 2:2.

Перший м’яч командам довелося чекати весь перший тайм. Тайсон відпасував вперед на Ісмаїлі, а той прострілив низом в центр чужого штрафного, де Мораес ударом в дотик поцілив у ближній кут воріт Лопеша.

На 55-й хвилині другого тайму Жуніор Мораес оформив дубль. Бразилець отримав пас від Алана Патріка на лівому краю чужого штрафного, після чого здорово пробив низом у дальній кут воріт суперника.

Ліон зумів пробити ворота П’ятова на 70-й хвилині. Ауар виконав подачу з лівого флангу атаки на Дембеле, де той виграв верхове єдиноборство і ударом головою відправив м’яч у сітку воріт. А рівно через 2 хвилини підопічним Женезіо вдалося зрівняти після прострілу від Дюбуа. У підсумку 2:2.

Нагадаємо, Факти ICTV провели онлайн-трансляцію матчу другого туру групового етапу Ліги чемпіонів Ліон — Шахтар.

ФотоFC Shakhtar.

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