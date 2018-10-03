Факти ICTV пропонують ознайомитися з результатами і розкладом матчів групового етапу Ліги чемпіонів 2018/19.

Ліга чемпіонів УЄФА сезону 2018/19 стартує 18 вересня.

Згідно з новим форматом турніру, на цій стадії змінено час матчів. Відтепер ігри розпочинатимуться о 19:55 та 22:00.

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Єдиний представник України у Лізі чемпіонів донецький Шахтар потрапив у групу F і розпочне свій єврокубковий шлях з домашнього поєдинку проти німецького Хоффенхайма.

Група А

№ Команда І П Н П З П О 1. Атлетіко 1 1 0 0 2 1 3 2. Боруссія Д 1 1 0 0 1 0 3 3. Монако 1 0 0 1 1 2 0 4. Брюгге 1 0 0 1 0 1 0

1 тур. 18.09 4 тур. 6.11 22:00 Монако 1:2 Атлетіко 19:55 Монако _:_ Брюгге 22:00 Брюгге 0:1 Боруссія Д 22:00 Атлетіко _:_ Боруссія Д 2 тур. 3.10 5 тур. 28.11 22:00 Атлетіко _:_ Брюгге 19:55 Атлетіко _:_ Монако 22:00 Боруссія Д _:_ Монако 22:00 Боруссія Д _:_ Брюгге 3 тур. 24.10 6 тур. 11.12 19:55 Брюгге _:_ Монако 22:00 Брюгге _:_ Атлетіко 22:00 Боруссія Д _:_ Атлетіко 22:00 Монако _:_ Боруссія Д

Група B

№ Команда І П Н П З П О 1. Барселона 1 1 0 0 4 0 3 2. Інтер 1 1 0 0 2 1 3 3. Тоттенгем 1 0 0 1 1 2 0 4. ПСВ 1 0 0 1 0 4 0

1 тур. 18.09 4 тур. 6.11 19:55 Барселона 4:0 ПСВ 22:00 Інтер _:_ Барселона 19:55 Інтер 2:1 Тоттенгем 22:00 Тоттенгем _:_ ПСВ 2 тур. 3.10 5 тур. 28.11 22:00 ПСВ _:_ Інтер 22:00 ПСВ _:_ Барселона 22:00 Тоттенгем _:_ Барселона 22:00 Тоттенгем _:_ Інтер 3 тур. 24.10 6 тур. 11.12 19:55 ПСВ _:_ Тоттенгем 22:00 Барселона _:_ Тоттенгем 22:00 Барселона _:_ Інтер 22:00 Інтер _:_ ПСВ

Група С

№ Команда І П Н П З П О 1. Ліверпуль 1 1 0 0 3 2 3 2. Наполі 1 0 1 0 0 0 1 3. Црвена Звєзда 1 0 1 0 0 0 1 4. ПСЖ 1 0 0 1 2 3 0

1 тур. 18.09 4 тур. 6.11 22:00 Ліверпуль 3:2 ПСЖ 19:55 Црвена Звєзда _:_ Ліверпуль 22:00 Црвена Звєзда 0:0 Наполі 22:00 Наполі _:_ ПСЖ 2 тур. 2.10 5 тур. 28.11 19:55 ПСЖ _:_ Црвена Звєзда 22:00 Наполі _:_ Црвена Звєзда 22:00 Наполі _:_ Ліверпуль 22:00 ПСЖ _:_ Ліверпуль 3 тур. 24.10 6 тур. 11.12 22:00 Ліверпуль _:_ Црвена Звєзда 22:00 Ліверпуль _:_ Наполі 22:00 ПСЖ _:_ Наполі 22:00 Црвена Звєзда _:_ ПСЖ

Група D

№ Команда І П Н П З П О 1. Галатасарай 1 1 0 1 3 0 3 2. Порту 1 0 1 0 1 1 1 3. Шальке 1 0 1 0 1 1 1 4. Локомотив Москва 1 0 0 0 0 3 0

1 тур. 18.09 4 тур. 6.11 22:00 Галатасарай 3:0 Локомотив 22:00 Порту _:_ Локомотив 22:00 Шальке 1:1 Порту 22:00 Шальке _:_ Галатасарай 2 тур. 3.10 5 тур. 28.11 19:55 Локомотив _:_ Шальке 19:55 Локомотив _:_ Галатасарай 22:00 Порту _:_ Галатасарай 22:00 Порту _:_ Шальке 3 тур. 24.10 6 тур. 11.12 22:00 Галатасарай _:_ Шальке 19:55 Галатасарай _:_ Порту 22:00 Локомотив _:_ Порту 19:55 Шальке _:_ Локомотив

Група Е

№ Команда І П Н П З П О 1. Аякс 2 1 1 0 4 1 4 2. Баварія 2 1 1 0 4 1 4 3. Бенфіка 2 1 0 1 3 4 3 4. АЕК 2 0 0 2 2 6 0

1 тур. 19.09 4 тур. 7.11 19:55 Аякс 3:0 АЕК 22:00 Бенфіка _:_ Аякс 22:00 Бенфіка 0:2 Баварія 22:00 Баварія _:_ АЕК 2 тур. 2.10 5 тур. 27.11 22:00 АЕК 2:3 Бенфіка 19:55 АЕК _:_ Аякс 22:00 Баварія 1:1 Аякс 22:00 Баварія _:_ Бенфіка 3 тур. 23.10 6 тур. 12.12 19:55 АЕК _:_ Баварія 22:00 Аякс _:_ Баварія 22:00 Аякс _:_ Бенфіка 22:00 Бенфіка _:_ АЕК

Група F

№ Команда І П Н П З П О 1. Ліон 2 1 1 0 4 3 4 2. Манчестер Сіті 2 1 0 1 3 3 3 3. Шахтар Донецьк 2 0 2 0 4 4 2 4. Хоффенхайм 2 0 1 1 3 4 1

1 тур. 19.09 4 тур. 7.11 19:55 Шахтар 2:2 Хоффенхайм 22:00 Ліон _:_ Хоффенхайм 22:00 Манчестер Сіті 1:2 Ліон 22:00 Манчестер Сіті _:_ Шахтар 2 тур. 2.10 5 тур. 27.11 19:55 Хоффенхайм 1:2 Манчестер Сіті 22:00 Ліон _:_ Манчестер Сіті 22:00 Ліон 2:2 Шахтар 22:00 Хоффенхайм _:_ Шахтар 3 тур. 23.10 6 тур. 12.12 22:00 Хоффенхайм _:_ Ліон 22:00 Манчестер Сіті _:_ Хоффенхайм 22:00 Шахтар _:_ Манчестер Сіті 22:00 Шахтар _:_ Ліон

Група G

№ Команда І П Н П З П О 1. ЦСКА 2 1 1 0 3 2 4 2. Реал Мадрид 2 1 0 1 3 1 3 3. Рома 2 1 0 1 5 3 3 4. Вікторія Плзень 2 0 1 1 2 7 0

1 тур. 19.09 4 тур. 7.11 22:00 Вікторія 2:2 ЦСКА 19:55 ЦСКА _:_ Рома 22:00 Реал 3:0 Рома 22:00 Вікторія _:_ Реал 2 тур. 2.10 5 тур. 27.11 22:00 Рома 5:0 Вікторія 19:55 ЦСКА _:_ Вікторія 22:00 ЦСКА 1:0 Реал 22:00 Рома _:_ Реал 3 тур. 23.10 6 тур. 12.12 22:00 Реал _:_ Вікторія 19:55 Реал _:_ ЦСКА 22:00 Рома _:_ ЦСКА 19:55 Вікторія _:_ Рома

Група Н

№ Команда І П Н П З П О 1. Ювентус 2 2 0 0 5 0 6 2. Манчестер Юнайтед 2 1 1 0 3 0 4 3. Валенсія 2 0 1 1 0 2 1 4. Янг Бойз 2 0 0 2 0 6 0

1 тур. 19.09 4 тур. 7.11 22:00 Валенсія 0:2 Ювентус 19:55 Валенсія _:_ Янг Бойз 22:00 Янг Бойз 0:3 МЮ 22:00 Ювентус _:_ МЮ 2 тур. 2.10 5 тур. 27.11 19:55 Ювентус 3:0 Янг Бойз 19:55 МЮ _:_ Янг Бойз 22:00 МЮ 0:0 Валенсія 22:00 Ювентус _:_ Валенсія 3 тур. 23.10 6 тур. 12.12 19:55 Янг Бойз _:_ Валенсія 22:00 Валенсія _:_ МЮ 22:00 МЮ _:_ Ювентус 22:00 Янг Бойз _:_ Ювентус

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