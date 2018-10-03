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Ліга чемпіонів: календар та результати матчів

Факти ICTV пропонують ознайомитися з результатами і розкладом матчів групового етапу Ліги чемпіонів 2018/19.

Ліга чемпіонів УЄФА сезону 2018/19 стартує 18 вересня.

Згідно з новим форматом турніру, на цій стадії змінено час матчів. Відтепер ігри розпочинатимуться о 19:55 та 22:00.

Читайте: Ліга чемпіонів: УЄФА представила епічний промо-ролик групового етапу

Єдиний представник України у Лізі чемпіонів донецький Шахтар потрапив у групу F і розпочне свій єврокубковий шлях з домашнього поєдинку проти німецького Хоффенхайма.

Група А

Команда І П Н П З П О
1.   Атлетіко 1 1 0 0 2 1 3
2.   Боруссія Д 1 1 0 0 1 0 3
3.   Монако 1 0 0 1 1 2 0
4.   Брюгге 1 0 0 1 0 1 0

 

1 тур. 18.09 4 тур. 6.11
22:00 Монако 1:2 Атлетіко 19:55 Монако _:_ Брюгге
22:00 Брюгге 0:1 Боруссія Д 22:00 Атлетіко _:_ Боруссія Д
2 тур. 3.10 5 тур. 28.11
22:00 Атлетіко _:_ Брюгге 19:55 Атлетіко _:_ Монако
22:00 Боруссія Д _:_ Монако 22:00 Боруссія Д _:_ Брюгге
3 тур. 24.10 6 тур. 11.12
19:55 Брюгге _:_ Монако 22:00 Брюгге _:_ Атлетіко
22:00 Боруссія Д _:_ Атлетіко 22:00 Монако _:_ Боруссія Д

Група B

Команда І П Н П З П О
1.   Барселона  1  1  0  0  4  0  3
2.   Інтер  1  1  0  0  2  1  3
3.   Тоттенгем  1  0  0  1  1  2  0
4.  ПСВ  1  0  0  1  0  4  0

 

1 тур. 18.09 4 тур. 6.11
19:55 Барселона 4:0 ПСВ 22:00 Інтер _:_ Барселона
19:55 Інтер 2:1 Тоттенгем 22:00 Тоттенгем _:_ ПСВ
2 тур. 3.10 5 тур. 28.11
22:00 ПСВ _:_ Інтер 22:00 ПСВ _:_ Барселона
22:00 Тоттенгем _:_ Барселона 22:00 Тоттенгем _:_ Інтер
3 тур. 24.10 6 тур. 11.12
19:55 ПСВ _:_ Тоттенгем 22:00 Барселона _:_ Тоттенгем
22:00 Барселона _:_ Інтер 22:00 Інтер _:_ ПСВ

Група С

Команда І П Н П З П О
1.   Ліверпуль 1 1 0 0 3 2 3
2.   Наполі 1 0 1 0 0 0 1
3.   Црвена Звєзда 1 0 1 0 0 0 1
4.   ПСЖ 1  0 0 1 2 3 0

 

1 тур. 18.09 4 тур. 6.11
22:00 Ліверпуль 3:2 ПСЖ 19:55 Црвена Звєзда _:_ Ліверпуль
22:00 Црвена Звєзда 0:0 Наполі 22:00 Наполі _:_ ПСЖ
2 тур. 2.10 5 тур. 28.11
19:55 ПСЖ _:_ Црвена Звєзда 22:00 Наполі _:_ Црвена Звєзда
22:00 Наполі _:_ Ліверпуль 22:00 ПСЖ _:_ Ліверпуль
3 тур. 24.10 6 тур. 11.12
22:00 Ліверпуль _:_ Црвена Звєзда 22:00 Ліверпуль _:_ Наполі
22:00 ПСЖ _:_ Наполі 22:00 Црвена Звєзда _:_ ПСЖ

Група D

Команда І П Н П З П О
1.   Галатасарай 1  1 0 1 3 0 3
2.   Порту 1 0 1 0 1 1 1
3.   Шальке 1 0 1 0 1 1 1
4.  Локомотив Москва 1 0 0 0 0 3 0

 

1 тур. 18.09 4 тур. 6.11
22:00 Галатасарай 3:0 Локомотив 22:00 Порту _:_ Локомотив
22:00 Шальке 1:1 Порту 22:00 Шальке _:_ Галатасарай
2 тур. 3.10 5 тур. 28.11
19:55 Локомотив _:_ Шальке 19:55 Локомотив _:_ Галатасарай
22:00 Порту _:_ Галатасарай 22:00 Порту _:_ Шальке
3 тур. 24.10 6 тур. 11.12
22:00 Галатасарай _:_ Шальке 19:55 Галатасарай _:_ Порту
22:00 Локомотив _:_ Порту 19:55 Шальке _:_ Локомотив

Група Е

Команда І П Н П З П О
1.   Аякс 2 1 1 0 4 1 4
2.   Баварія 2 1 1 0 4 1 4
3.  Бенфіка 2 1 0 1 3 4 3
4.   АЕК 2 0 0 2 2 6 0

 

1 тур. 19.09 4 тур. 7.11
19:55 Аякс 3:0 АЕК 22:00 Бенфіка _:_ Аякс
22:00 Бенфіка 0:2 Баварія 22:00 Баварія _:_ АЕК
2 тур. 2.10 5 тур. 27.11
22:00 АЕК 2:3 Бенфіка 19:55 АЕК _:_ Аякс
22:00 Баварія 1:1 Аякс 22:00 Баварія _:_ Бенфіка
3 тур. 23.10 6 тур. 12.12
19:55 АЕК _:_ Баварія 22:00 Аякс _:_ Баварія
22:00 Аякс _:_ Бенфіка 22:00 Бенфіка _:_ АЕК

Група F

Команда І П Н П З П О
1.   Ліон 2 1 1 0 4 3 4
2.   Манчестер Сіті 2 1 0 1 3 3 3
3.   Шахтар Донецьк 2 0 2 0 4 4 2
4.   Хоффенхайм 2 0 1 1 3 4 1

 

1 тур. 19.09 4 тур. 7.11
19:55 Шахтар 2:2 Хоффенхайм 22:00 Ліон _:_ Хоффенхайм
22:00 Манчестер Сіті 1:2 Ліон 22:00 Манчестер Сіті _:_ Шахтар
2 тур. 2.10 5 тур. 27.11
19:55 Хоффенхайм 1:2 Манчестер Сіті 22:00 Ліон _:_ Манчестер Сіті
22:00 Ліон 2:2 Шахтар 22:00 Хоффенхайм _:_ Шахтар
3 тур. 23.10 6 тур. 12.12
22:00 Хоффенхайм _:_ Ліон 22:00 Манчестер Сіті _:_ Хоффенхайм
22:00 Шахтар _:_ Манчестер Сіті 22:00 Шахтар _:_ Ліон

Група G

Команда І П Н П З П О
1.   ЦСКА 2 1 1 0 3 2 4
2.   Реал Мадрид 2 1 0 1 3 1 3
3.   Рома 2 1 0 1 5 3 3
4.   Вікторія Плзень 2 0 1 1 2 7 0

 

1 тур. 19.09 4 тур. 7.11
22:00 Вікторія 2:2 ЦСКА 19:55 ЦСКА _:_ Рома
22:00 Реал 3:0 Рома 22:00 Вікторія _:_ Реал
2 тур. 2.10 5 тур. 27.11
22:00 Рома 5:0 Вікторія 19:55 ЦСКА _:_ Вікторія
22:00 ЦСКА 1:0 Реал 22:00 Рома _:_ Реал
3 тур. 23.10 6 тур. 12.12
22:00 Реал _:_ Вікторія 19:55 Реал _:_ ЦСКА
22:00 Рома _:_ ЦСКА 19:55 Вікторія _:_ Рома

Група Н

Команда І П Н П З П О
1.   Ювентус 2 2 0 0 5 0 6
2.   Манчестер Юнайтед 2 1 1 0 3 0 4
3.   Валенсія 2 0 1 1 0 2 1
4.   Янг Бойз 2 0 0 2 0 6 0

 

1 тур. 19.09 4 тур. 7.11
22:00 Валенсія 0:2 Ювентус 19:55 Валенсія _:_ Янг Бойз
22:00 Янг Бойз 0:3 МЮ 22:00 Ювентус _:_ МЮ
2 тур. 2.10 5 тур. 27.11
19:55 Ювентус 3:0 Янг Бойз 19:55 МЮ _:_ Янг Бойз
22:00 МЮ 0:0 Валенсія 22:00 Ювентус _:_ Валенсія
3 тур. 23.10 6 тур. 12.12
19:55 Янг Бойз _:_ Валенсія 22:00 Валенсія _:_ МЮ
22:00 МЮ _:_ Ювентус 22:00 Янг Бойз _:_ Ювентус

Фото: Katatonia82| Dreamstime.com

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