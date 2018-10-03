Факти ICTV пропонують ознайомитися з результатами і розкладом матчів групового етапу Ліги чемпіонів 2018/19.
Ліга чемпіонів УЄФА сезону 2018/19 стартує 18 вересня.
Згідно з новим форматом турніру, на цій стадії змінено час матчів. Відтепер ігри розпочинатимуться о 19:55 та 22:00.
Читайте: Ліга чемпіонів: УЄФА представила епічний промо-ролик групового етапу
Єдиний представник України у Лізі чемпіонів донецький Шахтар потрапив у групу F і розпочне свій єврокубковий шлях з домашнього поєдинку проти німецького Хоффенхайма.
Група А
|№
|Команда
|І
|П
|Н
|П
|З
|П
|О
|1.
|Атлетіко
|1
|1
|0
|0
|2
|1
|3
|2.
|Боруссія Д
|1
|1
|0
|0
|1
|0
|3
|3.
|Монако
|1
|0
|0
|1
|1
|2
|0
|4.
|Брюгге
|1
|0
|0
|1
|0
|1
|0
|1 тур. 18.09
|4 тур. 6.11
|22:00
|Монако
|1:2
|Атлетіко
|19:55
|Монако
|_:_
|Брюгге
|22:00
|Брюгге
|0:1
|Боруссія Д
|22:00
|Атлетіко
|_:_
|Боруссія Д
|2 тур. 3.10
|5 тур. 28.11
|22:00
|Атлетіко
|_:_
|Брюгге
|19:55
|Атлетіко
|_:_
|Монако
|22:00
|Боруссія Д
|_:_
|Монако
|22:00
|Боруссія Д
|_:_
|Брюгге
|3 тур. 24.10
|6 тур. 11.12
|19:55
|Брюгге
|_:_
|Монако
|22:00
|Брюгге
|_:_
|Атлетіко
|22:00
|Боруссія Д
|_:_
|Атлетіко
|22:00
|Монако
|_:_
|Боруссія Д
Група B
|№
|Команда
|І
|П
|Н
|П
|З
|П
|О
|1.
|Барселона
|1
|1
|0
|0
|4
|0
|3
|2.
|Інтер
|1
|1
|0
|0
|2
|1
|3
|3.
|Тоттенгем
|1
|0
|0
|1
|1
|2
|0
|4.
|ПСВ
|1
|0
|0
|1
|0
|4
|0
|1 тур. 18.09
|4 тур. 6.11
|19:55
|Барселона
|4:0
|ПСВ
|22:00
|Інтер
|_:_
|Барселона
|19:55
|Інтер
|2:1
|Тоттенгем
|22:00
|Тоттенгем
|_:_
|ПСВ
|2 тур. 3.10
|5 тур. 28.11
|22:00
|ПСВ
|_:_
|Інтер
|22:00
|ПСВ
|_:_
|Барселона
|22:00
|Тоттенгем
|_:_
|Барселона
|22:00
|Тоттенгем
|_:_
|Інтер
|3 тур. 24.10
|6 тур. 11.12
|19:55
|ПСВ
|_:_
|Тоттенгем
|22:00
|Барселона
|_:_
|Тоттенгем
|22:00
|Барселона
|_:_
|Інтер
|22:00
|Інтер
|_:_
|ПСВ
Група С
|№
|Команда
|І
|П
|Н
|П
|З
|П
|О
|1.
|Ліверпуль
|1
|1
|0
|0
|3
|2
|3
|2.
|Наполі
|1
|0
|1
|0
|0
|0
|1
|3.
|Црвена Звєзда
|1
|0
|1
|0
|0
|0
|1
|4.
|ПСЖ
|1
|0
|0
|1
|2
|3
|0
|1 тур. 18.09
|4 тур. 6.11
|22:00
|Ліверпуль
|3:2
|ПСЖ
|19:55
|Црвена Звєзда
|_:_
|Ліверпуль
|22:00
|Црвена Звєзда
|0:0
|Наполі
|22:00
|Наполі
|_:_
|ПСЖ
|2 тур. 2.10
|5 тур. 28.11
|19:55
|ПСЖ
|_:_
|Црвена Звєзда
|22:00
|Наполі
|_:_
|Црвена Звєзда
|22:00
|Наполі
|_:_
|Ліверпуль
|22:00
|ПСЖ
|_:_
|Ліверпуль
|3 тур. 24.10
|6 тур. 11.12
|22:00
|Ліверпуль
|_:_
|Црвена Звєзда
|22:00
|Ліверпуль
|_:_
|Наполі
|22:00
|ПСЖ
|_:_
|Наполі
|22:00
|Црвена Звєзда
|_:_
|ПСЖ
Група D
|№
|Команда
|І
|П
|Н
|П
|З
|П
|О
|1.
|Галатасарай
|1
|1
|0
|1
|3
|0
|3
|2.
|Порту
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|1
|3.
|Шальке
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|1
|4.
|Локомотив Москва
|1
|0
|0
|0
|0
|3
|0
|1 тур. 18.09
|4 тур. 6.11
|22:00
|Галатасарай
|3:0
|Локомотив
|22:00
|Порту
|_:_
|Локомотив
|22:00
|Шальке
|1:1
|Порту
|22:00
|Шальке
|_:_
|Галатасарай
|2 тур. 3.10
|5 тур. 28.11
|19:55
|Локомотив
|_:_
|Шальке
|19:55
|Локомотив
|_:_
|Галатасарай
|22:00
|Порту
|_:_
|Галатасарай
|22:00
|Порту
|_:_
|Шальке
|3 тур. 24.10
|6 тур. 11.12
|22:00
|Галатасарай
|_:_
|Шальке
|19:55
|Галатасарай
|_:_
|Порту
|22:00
|Локомотив
|_:_
|Порту
|19:55
|Шальке
|_:_
|Локомотив
Група Е
|№
|Команда
|І
|П
|Н
|П
|З
|П
|О
|1.
|Аякс
|2
|1
|1
|0
|4
|1
|4
|2.
|Баварія
|2
|1
|1
|0
|4
|1
|4
|3.
|Бенфіка
|2
|1
|0
|1
|3
|4
|3
|4.
|АЕК
|2
|0
|0
|2
|2
|6
|0
|1 тур. 19.09
|4 тур. 7.11
|19:55
|Аякс
|3:0
|АЕК
|22:00
|Бенфіка
|_:_
|Аякс
|22:00
|Бенфіка
|0:2
|Баварія
|22:00
|Баварія
|_:_
|АЕК
|2 тур. 2.10
|5 тур. 27.11
|22:00
|АЕК
|2:3
|Бенфіка
|19:55
|АЕК
|_:_
|Аякс
|22:00
|Баварія
|1:1
|Аякс
|22:00
|Баварія
|_:_
|Бенфіка
|3 тур. 23.10
|6 тур. 12.12
|19:55
|АЕК
|_:_
|Баварія
|22:00
|Аякс
|_:_
|Баварія
|22:00
|Аякс
|_:_
|Бенфіка
|22:00
|Бенфіка
|_:_
|АЕК
Група F
|№
|Команда
|І
|П
|Н
|П
|З
|П
|О
|1.
|Ліон
|2
|1
|1
|0
|4
|3
|4
|2.
|Манчестер Сіті
|2
|1
|0
|1
|3
|3
|3
|3.
|Шахтар Донецьк
|2
|0
|2
|0
|4
|4
|2
|4.
|Хоффенхайм
|2
|0
|1
|1
|3
|4
|1
|1 тур. 19.09
|4 тур. 7.11
|19:55
|Шахтар
|2:2
|Хоффенхайм
|22:00
|Ліон
|_:_
|Хоффенхайм
|22:00
|Манчестер Сіті
|1:2
|Ліон
|22:00
|Манчестер Сіті
|_:_
|Шахтар
|2 тур. 2.10
|5 тур. 27.11
|19:55
|Хоффенхайм
|1:2
|Манчестер Сіті
|22:00
|Ліон
|_:_
|Манчестер Сіті
|22:00
|Ліон
|2:2
|Шахтар
|22:00
|Хоффенхайм
|_:_
|Шахтар
|3 тур. 23.10
|6 тур. 12.12
|22:00
|Хоффенхайм
|_:_
|Ліон
|22:00
|Манчестер Сіті
|_:_
|Хоффенхайм
|22:00
|Шахтар
|_:_
|Манчестер Сіті
|22:00
|Шахтар
|_:_
|Ліон
Група G
|№
|Команда
|І
|П
|Н
|П
|З
|П
|О
|1.
|ЦСКА
|2
|1
|1
|0
|3
|2
|4
|2.
|Реал Мадрид
|2
|1
|0
|1
|3
|1
|3
|3.
|Рома
|2
|1
|0
|1
|5
|3
|3
|4.
|Вікторія Плзень
|2
|0
|1
|1
|2
|7
|0
|1 тур. 19.09
|4 тур. 7.11
|22:00
|Вікторія
|2:2
|ЦСКА
|19:55
|ЦСКА
|_:_
|Рома
|22:00
|Реал
|3:0
|Рома
|22:00
|Вікторія
|_:_
|Реал
|2 тур. 2.10
|5 тур. 27.11
|22:00
|Рома
|5:0
|Вікторія
|19:55
|ЦСКА
|_:_
|Вікторія
|22:00
|ЦСКА
|1:0
|Реал
|22:00
|Рома
|_:_
|Реал
|3 тур. 23.10
|6 тур. 12.12
|22:00
|Реал
|_:_
|Вікторія
|19:55
|Реал
|_:_
|ЦСКА
|22:00
|Рома
|_:_
|ЦСКА
|19:55
|Вікторія
|_:_
|Рома
Група Н
|№
|Команда
|І
|П
|Н
|П
|З
|П
|О
|1.
|Ювентус
|2
|2
|0
|0
|5
|0
|6
|2.
|Манчестер Юнайтед
|2
|1
|1
|0
|3
|0
|4
|3.
|Валенсія
|2
|0
|1
|1
|0
|2
|1
|4.
|Янг Бойз
|2
|0
|0
|2
|0
|6
|0
|1 тур. 19.09
|4 тур. 7.11
|22:00
|Валенсія
|0:2
|Ювентус
|19:55
|Валенсія
|_:_
|Янг Бойз
|22:00
|Янг Бойз
|0:3
|МЮ
|22:00
|Ювентус
|_:_
|МЮ
|2 тур. 2.10
|5 тур. 27.11
|19:55
|Ювентус
|3:0
|Янг Бойз
|19:55
|МЮ
|_:_
|Янг Бойз
|22:00
|МЮ
|0:0
|Валенсія
|22:00
|Ювентус
|_:_
|Валенсія
|3 тур. 23.10
|6 тур. 12.12
|19:55
|Янг Бойз
|_:_
|Валенсія
|22:00
|Валенсія
|_:_
|МЮ
|22:00
|МЮ
|_:_
|Ювентус
|22:00
|Янг Бойз
|_:_
|Ювентус
Фото: Katatonia82| Dreamstime.com