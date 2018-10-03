В Італії загинув екс-чемпіон світу з боксу у другій середній вазі Граціано Роккіджані.
В автомобільній катастрофі в Італії, 2 жовтня загинув колишній чемпіон світу з боксу за версією IBF в другій середній вазі і за версією WBC в напівважкій вазі німець Граціано Роккіджані.
Про це повідомляє видання Spiegel Online.
Смерть боксера підтвердив і його менеджер, який не став розкривати подробиці смертельної аварії і обставини загибелі свого підопічного.
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За час своєї кар’єри в любительському боксі Роккіджані провів 122 поєдинки, здобувши титул чемпіона Німеччини. На професійному рингу Граціано виступав з 1983 по 2003 рік і за цей час провів 48 боїв, здобувши в них 41 перемогу.
Нагадаємо, нещодавно в Росії хокеїст помер на льоду під час матчу.
Фото: Graciano Rocchigiani