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В ДТП загинув екс-чемпіон світу з боксу

В Італії загинув екс-чемпіон світу з боксу у другій середній вазі Граціано Роккіджані.

В автомобільній катастрофі в Італії, 2 жовтня загинув колишній чемпіон світу з боксу за версією IBF в другій середній вазі і за версією WBC в напівважкій вазі німець Граціано Роккіджані.

Про це повідомляє видання Spiegel Online.

Смерть боксера підтвердив і його менеджер, який не став розкривати подробиці смертельної аварії і обставини загибелі свого підопічного.

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За час своєї кар’єри в любительському боксі Роккіджані провів 122 поєдинки, здобувши титул чемпіона Німеччини. На професійному рингу Граціано виступав з 1983 по 2003 рік і за цей час провів 48 боїв, здобувши в них 41 перемогу.

Нагадаємо, нещодавно в Росії хокеїст помер на льоду під час матчу.

Фото: Graciano Rocchigiani

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