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EA Sports прибрав обличчя Роналду з соцмереж через секс-скандал

Виробник симулятора FIFA відреагував на звинувачення у зґвалтуванні, яке приписують зірці Ювентуса Криштіану Роналду.

EA Sports прибрав зображення з футболістом Ювентуса Кріштіану Роналду з усіх своїх офіційних соціальних мереж.

В EA Sports вже прокоментували це рішення, пов’язавши його з обвинуваченнями у зґвалтуванні в бік португальця.

— Ми бачили відповідну доповідь, в якому детально представлені звинувачення проти Кріштіану Роналду. Уважно стежимо за ситуацією, оскільки очікуємо, що спортсмени і наші посли будуть вести себе відповідно до цінностей EA, – говориться у повідомленні.

Нагадаємо, Роналду є медійним обличчям гри FIFA 19.

Таким чином, у Twitter EA Sports FIFA замінили банер із зображенням Роналду на логотип FIFA і відгуки про неї. Фотографії з Роналду також зникли з сайту EA Sports, портрет гравця залишився тільки на картинках з обкладинкою гри.

Читайте: Поліція поновила справу Роналду про зґвалтування: з’явилися нові подробиці

Нагадаємо, 28 вересня Кетрін Майорга вперше публічно виступила зі звинуваченнями в згвалтуванні на адресу Роналду. Інцидент нібито стався в 2009 році в Лас-Вегасі. Спортсмен, як стверджує Майорга, пізніше виплатив їй за мовчання $375 тис. За словами Кетрін Майорги, Роналду силою оволодів нею, причому зґвалтування було, серед іншого, і анальним.

Кріштіану, своєю чергою, заперечує будь-які звинувачення на свою адресу.

ФотоEnriquecalvoal | Dreamstime.com.

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