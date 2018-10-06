Пряму трансляцію бою між чемпіоном UFC Хабібом Нурмагомедовим і екс-чемпіоном UFC Конором МакГрегором вітчизняні любителі єдиноборств можуть подивитися на телеканалі 2+2 у ніч з 6 на 7 жовтня о 6.00.

Бій Макгрегор – Хабіб відбудеться у ніч з 6 на 7 жовтня не раніше 6:00 ранку у Лас-Вегасі.

Бій пройде на арені T-Mobile Arena, яка вміщує 20 тис. глядачів під час поєдинків в боксі і ММА.

Подивитися довгоочікуваний поєдинок бійців можна буде завдяки прямій трансляції на каналі 2+2, яка розпочнеться о 5 ранку.

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Крім того, поєдинок в Лас-Вегасі покаже російський телеканал Матч ТВ і американський кабельний мовник Fox UFC.

Відзначимо, що поєдинок МакГрегор – Нурмагомедов буде титульним. Росіянин проведе захист чемпіонського пояса в легкій вазі в рамках турніру UFC 229.

Також Факти ICTV писали, що Батько МакГрегора зробив сміливу заяву щодо майбутнього бою.

Фото: Getty Images.