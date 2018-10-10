Україна на стадіоні Луїджі Ферраріс зіграє з Італією в рамках контрольного матчу.
Збірна України у середу, 10 жовтня, проведе товариський матч, в якому синьо-жовті на стадіоні Луїджі Ферраріс зіграють проти збірної Італії.
На думку букмекерів абсолютним фаворитом матчу є підопічні Роберто Манчіні. На перемогу Італії приймають ставки з коефіцієнтом 1.80. Успіх українців оцінюють у 5.00. Нічийний результат зустрічі — 3.55.
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Відзначимо, що Факти ICTV проведуть онлайн-трансляцію матчу Італія — Україна. Початок о 21:45.
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