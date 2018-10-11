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Каблучки з діамантами! Погба готує подарунок футболістам збірної Франції

Півзахисник Манчестер Юнайтед та збірної Франції поль Погба вирішив подарувати своїм партнерам по команді незвичні подарунки.

Хавбек Манчестер Юнайтед і національної збірної Франції Поль Погба вирішив зробити своїм партнерам по національній команді подарунок на честь перемоги на чемпіонаті світу-2018.

25-річний футболіст прийняв рішення подарувати своїм товаришам каблучки з діамантами з синіми сапфірами і червоними рубінами. Автором ідеї окрім Погба виступив форвард Антуан Грізманн.

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Обидва гравці є шанувальниками НБА і хочуть перенести традиції з американських видів спорту, відзначаючи кожну перемогу на великому турнірі перснями з діамантами.

9 жовтня президент французької федерації футболу Ноель Ле Гре висловив готовність виділити кошти з бюджету організації на перевезення перснів з Лос-Анджелеса до Парижа.

Нагадаємо, Манчестер Юнайтед поступився Дербі Каунті у Кубку Англії і вилетів з турніру в 1/16 фіналу.

ФотоVladyslav Moskovenko | Dreamstime.com

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