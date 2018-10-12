Команда Самора з четвертого іспанського дивізіону (Терсеро) презентувала нову ігрову форму.

Іспанський клуб Самора з четвертого дивізіону Іспанії, презентував один з найбільш незвичних комплектів форми в історії футболу.

На третьому комплекті форми зображена кровоносна система людини і величезне серце.

“Кров – це червона рідина, що несе життя через наше тіло, яка народжується і тече з серця, щоб годувати наші емоції і почуття”. Такий надпис розміщено на зворотній стороні футболки.

Форма стала наскільки резонансною, що про команду написало більшість світових спортивних видань.



Фото: zamoracf.es

Фото: zamoracf.es

Фото: zamoracf.es

Фото: zamoracf.es

Фото: zamoracf.es Фото: zamoracf.es Найжахливіша форма в історії футболу / 6 фотографий

До речі, основний комплект форми Самори – в червоно-білу смужку з чорними шортами, як у Атлетика з Більбао.

Раніше Манчестер Сіті представив третій комплект форми на сезон 2018/19.

Фото: Zamora C.F.