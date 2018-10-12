Команда Самора з четвертого іспанського дивізіону (Терсеро) презентувала нову ігрову форму.
Іспанський клуб Самора з четвертого дивізіону Іспанії, презентував один з найбільш незвичних комплектів форми в історії футболу.
На третьому комплекті форми зображена кровоносна система людини і величезне серце.Читайте: Слава Україні на формі збірній: УЄФА винесла вердикт Манчестер Юнайтед вирішив остаточно доконати своїх фанатів Морський бриз: Арсенал ефектно презентував третій комплект форми
“Кров – це червона рідина, що несе життя через наше тіло, яка народжується і тече з серця, щоб годувати наші емоції і почуття”. Такий надпис розміщено на зворотній стороні футболки.
Форма стала наскільки резонансною, що про команду написало більшість світових спортивних видань.
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Фото: zamoracf.es
Фото: zamoracf.es
Фото: zamoracf.es
Фото: zamoracf.es
Фото: zamoracf.es
Фото: zamoracf.es
До речі, основний комплект форми Самори – в червоно-білу смужку з чорними шортами, як у Атлетика з Більбао.
Раніше Манчестер Сіті представив третій комплект форми на сезон 2018/19.
Фото: Zamora C.F.