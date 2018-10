У півфіналі престижного турніру WTA в Гонконгу Даяна Ястремська обіграла китаянку Шуай Чжан.

Поєдинок тривав 1 годину 35 хвилин і завершився з рахунком 7:5, 6:4.

У фіналі 18-річна українка зустрінеться з переможницею протистояння Ван Цян (Китай, 24) – Гарбіньє Мугуруса (Іспанія, 13).

Dayana Yastremska into her first WTA final at the @HKTennisOpen!

Gets the impressive win over Zhang 7-5, 6-4! pic.twitter.com/YsAnKhnYWz

— WTA (@WTA) 13 октября 2018 г.