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Ястремська вийшла у фінал WTA

Українська тенісистка Даяна Ястремська побила особистий змагальний рекорд і вперше в кар’єрі вийшла у фінал турнірів WTA.

У півфіналі престижного турніру WTA в Гонконгу Даяна Ястремська обіграла китаянку Шуай Чжан.

Поєдинок тривав 1 годину 35 хвилин і завершився з рахунком 7:5, 6:4.

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У фіналі 18-річна українка зустрінеться з переможницею протистояння Ван Цян (Китай, 24) – Гарбіньє Мугуруса (Іспанія, 13).

Нагадаємо, в 1/4 фіналу Даяна Ястремська обіграла Крістіну Кучову зі Словаччини з рахунком 7:6, 6:2.

Фото: Maddie Meyer/Getty Images

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