12 жовтня українській збірній вдалося завоювати кілька нагород на юнацьких Олімпійський іграх-2018.

На юнацьких Олімпійський іграх-2018 збірна України 12 жовтня завоювала іще кілька нагород, повідомляє НОК України та олімпійська команда у Facebook.

Денис Кесіль за 1 хвилину 55 секунд подолав дистанцію 200 метрів батерфляєм, поступившись тільки угорцю Крістофу Мілаку.

15-річна Анастасія Бачинська виборола третє місце у фіналі з багатоборства.

Під час фіналу змішаної командної першості з бадмінтону команда 17-річної Анастасії Прозорової дала бій суперникам з Alpha, але поступилася з рахунком 110:106.

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Загалом у збірної України зараз 9 медалей.

До слова, Факти ICTV пропонують ознайомитися з результатами і розкладом всіх матчів Ліги націй.

Фото: НОК України та олімпійська команда