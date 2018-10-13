12 жовтня українській збірній вдалося завоювати кілька нагород на юнацьких Олімпійський іграх-2018.
На юнацьких Олімпійський іграх-2018 збірна України 12 жовтня завоювала іще кілька нагород, повідомляє НОК України та олімпійська команда у Facebook.
Денис Кесіль за 1 хвилину 55 секунд подолав дистанцію 200 метрів батерфляєм, поступившись тільки угорцю Крістофу Мілаку.
15-річна Анастасія Бачинська виборола третє місце у фіналі з багатоборства.
Під час фіналу змішаної командної першості з бадмінтону команда 17-річної Анастасії Прозорової дала бій суперникам з Alpha, але поступилася з рахунком 110:106.
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Загалом у збірної України зараз 9 медалей.
До слова, Факти ICTV пропонують ознайомитися з результатами і розкладом всіх матчів Ліги націй.
Фото: НОК України та олімпійська команда
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