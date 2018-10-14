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Гравця Динамо Алібекова видалили за шнурівку бутс

Футболіст Динамо Ахмед Алібеков не дограв матч проти Арсенала.

20-річний захисник київського Динамо Ахмед Алібеков отримав курйозне видалення в товариському матчі з Арсеналом-Київ (0:1).

Перед подачею кутового на 39-й хвилині гри футболіст Динамо Ахмед Алібеков сів на газон і став перешнуровувати взуття.

Після цього гравець був вилучений арбітром за те, що … довго зашнуровував бутси.

Суддя порахував це за умисне затягуванням часу.

Читайте: Найжахливіша форма в історії футболу

Нагадаємо, хавбек Динамо Беньямін Вербіч потрапив у скандал через те, що підписався на сторінку донецького Шахтаря в Instagram.

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