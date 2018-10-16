Українських тенісистів, братів Гліба та Вадима Олексієнків довічно дискваліфікували та зобов’язали сплатити штраф через участь у договірних матчах та незаконні ставки.

Українські брати-близнюки, Гліб і Вадим Олексієнко довічно усунені від тенісу та оштрафовано на $250 тис. кожен за “множинні правопорушення, пов’язані з практикою договірних матчів”.

Про це повідомляє Антикорупційна служба тенісу (АСТ).

Справу проти українських 35-річних спортсменів порушили, спираючись на розслідування Tennis Integrity Unit. Канадський юрист та член Міжнародного спортивного арбітражного суду Річард Макларен визнав братів винними у договірних матчах у Румунії, Росії, Німеччині та Туреччині. Усі ці випадки датовані червнем 2015 – січнем 2016 року. На цих матчах спортсмени самі чи за допомогою посередника робили ставки на результати змагань.

Рішення спортивного суду означає, що відтепер Олексієнки не зможуть брати участь в авторитетних змаганнях, або навіть відвідувати їх.

Олексієнки ніколи не були в числі найкращих тенісистів. Вадим Олексієнко посідає 1113-ту позицію в одиночному рейтингу. Його найкращим результатом в кар’єрі була 497 сходинка. Його брат Гліб Олексієнко зараз на 1724-й позиції, його найкращим результатом була 609-та сходинка.

Раніше український тенісист Дмитро Баданов отримав довічну дискваліфікацію за участь у договірних матчах.

Фото: John Fornander on Unsplash.