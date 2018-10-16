PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Спорт / Клуб УПЛ перевірив гравців на детекторі брехні/

Клуб УПЛ перевірив гравців на детекторі брехні

Керівництво ФК Львів вирішило перевірити гравців львівської команди після поразки від Десни на детекторі брехні.

Керівництво ФК Львів залишилося незадоволене грою команди в останньому матчі Прем’єр-ліги проти Десни (1:3).

За інформацією FootballHub, гравців вирішили перевірити на детекторі брехні.

Кожному було задане запитання: чи чесним був поєдинок проти чернігівської команди?

Читайте: Хто не скаче, той москаль! визнали екстреміським гаслом

Джерело не повідомляє про підсумки перевірки. Проте, зазначає, що сам метод спілкування з гравцями є досить незвичним.

Домашня поразка від Десни перервала 5-матчеву безпрограшну серію Львова.

Раніше Вербич вибачився за те, що підписався на паблік Шахтаря.

ФотоAndrey Burmakin | Dreamstime.com.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Завантаження...
Завантаження...
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка