Керівництво ФК Львів вирішило перевірити гравців львівської команди після поразки від Десни на детекторі брехні.
Керівництво ФК Львів залишилося незадоволене грою команди в останньому матчі Прем’єр-ліги проти Десни (1:3).
За інформацією FootballHub, гравців вирішили перевірити на детекторі брехні.
Кожному було задане запитання: чи чесним був поєдинок проти чернігівської команди?
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Джерело не повідомляє про підсумки перевірки. Проте, зазначає, що сам метод спілкування з гравцями є досить незвичним.
Домашня поразка від Десни перервала 5-матчеву безпрограшну серію Львова.
Раніше Вербич вибачився за те, що підписався на паблік Шахтаря.
Фото: Andrey Burmakin | Dreamstime.com.
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