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Україна — Чехія: прогноз букмекерів на матч

Збірна України на стадіоні ОСК Металіст зіграє проти Чехії у матчі четвертого туру Ліги Націй.

Збірна України у вівторок, 16 жовтня, проведе матч в рамках четвертого туру Ліги націй, в якому синьо-жовті вдома на стадіоні ОСК Металіст зіграють проти збірної Чехії.

На думку букмекерів абсолютним фаворитом матчу є підопічні Андрія Шевченка. На перемогу України приймають ставки з коефіцієнтом 1.72. Успіх чехів оцінюють в 5.80. Нічийний результат зустрічі — 3.55.

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Відзначимо, що Факти ICTV проведуть онлайн-трансляцію матчу Україна — Чехія. Початок о 21:45.

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