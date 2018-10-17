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Світоліна зіграє на підсумковому турнірі WTA у Сінгапурі

Перша ракетка України Еліна Світоліна другий рік поспіль виступить на підсумковому турнірі WTA.

Еліна Світоліна виступить на підсумковому турнірі у Сінгапурі. Це стало можливим після поразки Кароліни Плішкової від Віри Звонарьової (1:6, 2:6) у другому раунді на турнірі VTB Kremlin Cup – WTA Premier в Москві.

Програш чешки гарантує Еліні Світоліной путівку на WTA Finals, який пройде в Сінгапурі 21-28 жовтня 2018 року.

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Еліна Світоліна, яка дебютувала на WTA Finals в минулому сезоні (дві поразки і одна перемога в групі), в цьому році завоювала три титули (37 перемог і 14 поразок).

Раніше кваліфікацію на чемпіонат топ-вісімки пройшли тенісистки Сімона Халеп (Румунія), Анжелік Кербер (Німеччина), Каролін Возняцкі (Данія), Наомі Осака (Японія), Петра Квітова (Чехія) і Слоан Стівенс (США).

Раніше Світоліна розгромно програла на старті турніру в Ухані.

ФотоJimmie48.

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