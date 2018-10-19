Найбільш очікувані матчі європейського вікенду в АПЛ, Прімері та Бундеслізі.
Факти ICTV анонсують найбільш очікувані матчі європейського вікенду, серед яких центральний матч туру в іспанській Прімері Барселона — Севілья.
Вест Гем — Тоттенгем
АПЛ, 9-й тур
20 жовтня, 17:00, Лондон. Олімпійський стадіон
Лондонський Вест Хем в суботу, 20 жовтня, в матчі дев’ятого туру чемпіонату Англії на своєму полі в рамках лондонського дербі зіграє проти сусідів з Тоттенхема. Напередодні поєдинку молотобійці в турнірній таблиці АПЛ йдуть на 15-му місці з 7 очками, шпори – п’яті, набравши 18 пунктів.
Підопічних Пеллегріні букмекери записують аутсайдрами протистояння. На перемогу Вест Гема дають коефіцієнт 4.10, тоді як успіх шпор оцінюється в 1.90. Нічия – 3.75.
Подивитися гру можна буде в прямому ефірі на телеканалі Футбол 1.
Айнтрахт — Фортуна
Бундесліга, 8-й тур
19 жовтня, 21:30, Франкфурт. Коммерцбанк-Арена
Айнтрахт у п’ятницю, 19 жовтня, в матчі 8-го туру Бундесліги прийме на своєму полі дюссельдорфську Фортуну. У турнірній таблиці орли посідають 7-му сходинку, тоді як Фортуна знаходиться на 17-му місці.
У поєдинку на Коммерцбанк-Арена букмекери віддають перевагу господарям. Вікторію підопічних Гюттера оцінюють в 1.72, успіх Фортуни – 4.90. На нічию дають – 4.00.
Дивитися матч можна в прямому ефірі на нашому сайті в цій новині, в плеєрі нижче.
Барселона — Севілья
Прімера, 9-й тур
20 жовтня, 21.45, Барселона. Камп Ноу
Каталонська Барселона у суботу, 20 жовтня, в матчі 9-го туру Прімери прийме на своєму полі Севілью. У турнірній таблиці каталонці посідають 2-гу сходинку, тоді як Севілья розмістилася на 1-му місці.
Букмекерські контори вважають фаворитом матчу Барселону. Коефіцієнт на перемогу Барси становить 1.35. Потенційний тріумф підопічних Мачіна оцінюється в 7.50, а нічия – 6.30.
Дивитися матч можна в прямому ефірі на нашому сайті в цій новині, в плеєрі нижче.
Фото: Getty Images, Schalke FC.