Найбільш очікувані матчі європейського вікенду в АПЛ, Прімері та Бундеслізі.

Факти ICTV анонсують найбільш очікувані матчі європейського вікенду, серед яких центральний матч туру в іспанській Прімері Барселона — Севілья.

Вест Гем — Тоттенгем

АПЛ, 9-й тур

20 жовтня, 17:00, Лондон. Олімпійський стадіон

Лондонський Вест Хем в суботу, 20 жовтня, в матчі дев’ятого туру чемпіонату Англії на своєму полі в рамках лондонського дербі зіграє проти сусідів з Тоттенхема. Напередодні поєдинку молотобійці в турнірній таблиці АПЛ йдуть на 15-му місці з 7 очками, шпори – п’яті, набравши 18 пунктів.

Підопічних Пеллегріні букмекери записують аутсайдрами протистояння. На перемогу Вест Гема дають коефіцієнт 4.10, тоді як успіх шпор оцінюється в 1.90. Нічия – 3.75.

Подивитися гру можна буде в прямому ефірі на телеканалі Футбол 1.

Айнтрахт — Фортуна

Бундесліга, 8-й тур

19 жовтня, 21:30, Франкфурт. Коммерцбанк-Арена

Айнтрахт у п’ятницю, 19 жовтня, в матчі 8-го туру Бундесліги прийме на своєму полі дюссельдорфську Фортуну. У турнірній таблиці орли посідають 7-му сходинку, тоді як Фортуна знаходиться на 17-му місці.

У поєдинку на Коммерцбанк-Арена букмекери віддають перевагу господарям. Вікторію підопічних Гюттера оцінюють в 1.72, успіх Фортуни – 4.90. На нічию дають – 4.00.

Дивитися матч можна в прямому ефірі на нашому сайті в цій новині, в плеєрі нижче.

Барселона — Севілья

Прімера, 9-й тур

20 жовтня, 21.45, Барселона. Камп Ноу

Каталонська Барселона у суботу, 20 жовтня, в матчі 9-го туру Прімери прийме на своєму полі Севілью. У турнірній таблиці каталонці посідають 2-гу сходинку, тоді як Севілья розмістилася на 1-му місці.

Букмекерські контори вважають фаворитом матчу Барселону. Коефіцієнт на перемогу Барси становить 1.35. Потенційний тріумф підопічних Мачіна оцінюється в 7.50, а нічия – 6.30.

Дивитися матч можна в прямому ефірі на нашому сайті в цій новині, в плеєрі нижче.

Фото: Getty Images, Schalke FC.