Пряму трансляцію 18-го етапу Формули 1 Гран-прі США покаже телеканал Перший Автомобільний.
У неділю, 21 жовтня, пройде 18-й етап Формули-1 – Гран-прі США.
Початок о 21.10 за київським часом.
Вболівальники мають можливість подивитися гру в прямому ефірі на телеканалі Перший Автомобільний. Також гонка буде транслюватися на російському телеканалі Матч! Арена.
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Також за етапом можна буде спостерігати на ресурсахF1analytic.com, Sport Stream, Live TV.
Раніше Вільямс назвав першого гонщика на сезон-2019.
Фото: Dreamstime Agency | Dreamstime.com.
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