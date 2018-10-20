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Формула 1: де та коли дивитися Гран-прі США

Пряму трансляцію 18-го етапу Формули 1 Гран-прі США покаже телеканал Перший Автомобільний.

У неділю, 21 жовтня, пройде 18-й етап Формули-1 – Гран-прі США.

Початок о 21.10 за київським часом.

Вболівальники мають можливість подивитися гру в прямому ефірі на телеканалі Перший Автомобільний. Також гонка буде транслюватися на російському телеканалі Матч! Арена.

Читайте: Хемілтон виграв Гран-прі Японії і збільшив відрив від Феттеля

Також за етапом можна буде спостерігати на ресурсахF1analytic.comSport StreamLive TV.

Раніше Вільямс назвав першого гонщика на сезон-2019.

ФотоDreamstime Agency | Dreamstime.com.

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