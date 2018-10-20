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Можемо все: Ібрагімович вийшов на лід під час матчу НХЛ

Златан Ібрагімович розпочав хокейний матч, виконавши перше вкидання шайби.

Футболіст Лос-Анджелес Гелаксі Златан Ібрагімович розпочав хокейний поєдинок між Лос-Анджелес Кінгз і Нью-Йорк Айлендерс.

Під оплески глядачів нападник з’явився на арені та виконав перше вкидання шайби. Зазначимо, по льоду швед пересувався у черевиках, а не на ковзанах.

– Ми можемо робити все, що хочемо, – написав форвард на своїй сторінці в Instagram.

Читайте: Найкраща команда світу! Ібрагімович здійснив мрію врятованих з печери дітей

Сама гра завершилася розгромною перемогою Нью-Йорк Айлендерс з рахунком 7:2.

Нагадаємо, Ібрагімович забив фантастичний 500-й гол у кар’єрі.

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