Златан Ібрагімович розпочав хокейний матч, виконавши перше вкидання шайби.
Футболіст Лос-Анджелес Гелаксі Златан Ібрагімович розпочав хокейний поєдинок між Лос-Анджелес Кінгз і Нью-Йорк Айлендерс.
Під оплески глядачів нападник з’явився на арені та виконав перше вкидання шайби. Зазначимо, по льоду швед пересувався у черевиках, а не на ковзанах.
– Ми можемо робити все, що хочемо, – написав форвард на своїй сторінці в Instagram.
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Сама гра завершилася розгромною перемогою Нью-Йорк Айлендерс з рахунком 7:2.
Нагадаємо, Ібрагімович забив фантастичний 500-й гол у кар’єрі.
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