Золото на Іграх нескорених-2018 здобули спортсмени у веслуванні на тренажері.

Українська збірна завоювала перші золоті медалі на міжнародних змаганнях Ігри нескорених-2018.

Так, Сергій Ільчіцький та Олександр Бєлобоков показали найкращі результати у дисципліні веслування на тренажері в категоріях men’s IR6 і IR3 швидкість за одну хвилину.

З перемогою українських спортсменів у Twitter привітав президент Петро Порошенко.

– Перші золоті медалі для української збірної на Invictus Games Sydney 2018! Вітаємо Олександра Бєлобокова і Сергія Ільчіцького, які здобули ці вражаючі перемоги з веслування на тренажерах. Так тримати! Не знижуйте темп, – написав глава держави.

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Ігри нескорених – міжнародні спортивні змагання в паралімпійському стилі, які в 2014 році заснував британський принц Гаррі. Мета змагань – віддання почесті військовим ветеранам, підтримка їхньої реабілітації та адаптаційна допомога людям, які були поранені та втратили здоров’я під час військової служби.

Нагадаємо, українець Денис Фіщук завоював першу медаль для України на Іграх нескорених.