Делегація Манчестер Сіті взяла курс до України на гру з донецьким Шахтарем у Лізі чемпіонів.

Український хавбек Манчестер Сіті Олександр Зінченко під час польоту містян до Харкова на матч Ліги чемпіонів проти Шахтаря розповів клубним журналістам, куди летить команда.

— Ми летимо в найкращу країну світу! – сказав Зінченко, позуючи з українським паспортом.

Zinchenko: “We R going to the best country in the world”! pic.twitter.com/WOZQi9DVnV — Maria Turner (@myuriste) October 22, 2018

Відзначимо, що українець потрапив до заявки команди на матч, але чи зіграє – залежить від рішення наставника команди Пепа Гвардіоли. Всього у заявці містян 21 футболіст.

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Нагадаємо, УЄФА дискваліфікував російський клуб з єврокубків.

Фото: zinchenko_96.