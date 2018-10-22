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Найкраща країна у світі! Зінченко розповів, куди полетів Манчестер Сіті

Делегація Манчестер Сіті взяла курс до України на гру з донецьким Шахтарем у Лізі чемпіонів.

Український хавбек Манчестер Сіті Олександр Зінченко під час польоту містян до Харкова на матч Ліги чемпіонів проти Шахтаря розповів клубним журналістам, куди летить команда.

— Ми летимо в найкращу країну світу! – сказав Зінченко, позуючи з українським паспортом.

Відзначимо, що українець потрапив до заявки команди на матч, але чи зіграє – залежить від рішення наставника команди Пепа Гвардіоли. Всього у заявці містян 21 футболіст.

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Нагадаємо, УЄФА дискваліфікував російський клуб з єврокубків.

Фото: zinchenko_96.

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