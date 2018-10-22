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Шахтар — Манчестер Сіті: прогноз букмекерів на матч

Шахтар на стадіоні ОСК Металіст зіграє проти Манчестер Сіті у матчі третього туру групового етапу Ліги чемпіонів 2018/19.

Шахтар у вівторок, 23 жовтня, проведе матч в рамках третього туру групового етапу Ліги чемпіонів, в якому гірники вдома на стадіоні ОСК Металіст зіграють проти англійського Манчестер Сіті.

На думку букмекерів абсолютним фаворитом матчу є підопічні Хосепа Гвардіоли. На перемогу Шахтаря приймають ставки з коефіцієнтом 7.60. Успіх містян оцінюють в 1.37. Нічийний результат зустрічі — 5.80.

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Відзначимо, що Факти ICTV проведуть онлайн-трансляцію зустрічі. Початок о 22:00.

ФотоFC Shakhtar.

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