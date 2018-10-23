Шахтар на стадіоні ОСК Металіст зіграє проти Манчестер Сіті у матчі третього туру групового етапу Ліги чемпіонів 2018/19.

Шахтар у вівторок, 23 жовтня, проведе матч в рамках третього туру групового етапу Ліги чемпіонів, в якому гірники вдома на стадіоні ОСК Металіст зіграють проти англійського Манчестер Сіті.

На думку букмекерів абсолютним фаворитом матчу є підопічні Хосепа Гвардіоли. На перемогу Шахтаря приймають ставки з коефіцієнтом 7.60. Успіх містян оцінюють в 1.37. Нічийний результат зустрічі — 5.80.

Відзначимо, що Факти ICTV проведуть онлайн-трансляцію зустрічі. Початок о 22:00.

Фото: FC Shakhtar.