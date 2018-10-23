Екс-гравець та тренер донецького Шахтаря Михайло Соколовський поділився очікуваннями від матчу третього туру Ліги чемпіонів між Шахтарем та Манчестер Сіті.

Екс-футболіст донецького Шахтаря Михайло Соколовський поділився очікуваннями від матчу третього туру групового етапу Ліги чемпіонів, в якому гірники зіграють вдома з англійським Манчестер Сіті.

— На поєдинок з однією з кращих команд світу мотивація повинна бути найвища. Погано тільки, що майбутній матч з Манчестер Сіті не можна порівняти з минулорічним протистоянням з цим же колективом, адже тоді у підопічних Гвардіоли не було турнірної мотивації, – сказав Соколовський.

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Також фахівець впевнений, що Тайсон – це величезна втрата для команди Фонсеки.

— Звичайно, втрата Тайсона величезна для Шахтаря. Останнім часом він став справжнім лідером команди, незамінним гравцем. На пару з Ісмаїлі Тайсон розганяє швидкісні атаки, які відзначаються результативністю. Сподіваюся, що Ісмаїлі все-таки візьме участь в грі з Манчестер Сіті. І Марлос також, – додав Соколовський.

А ось хоч Шахтар і вважають аутсайдером поєдинку, гірники все ж спробують нав’язати свою гру.

— Очевидно, що Шахтар буде намагатися нав’язати свою гру англійцям, буде намагатися обмежувати суперника у вільному просторі, грати компактно. І звісно, спробувати перемогти, – підсумував футболіст.

Нагадаємо, Факти ICTV проведуть онлайн-трансляцію матчу третього туру групового етапу Ліги чемпіонів Шахтар — Манчестер Сіті.

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