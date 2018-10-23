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Топ-5 голів 9-го туру іспанської Прімери

Факти ICTV представляють вашій увазі п’ятірку найкращих голів 9-го туру іспанської Прімери.

Представляємо вашій увазі п’ятірку найкращих голів минулого вікенду в іспанському чемпіонаті з футболу.

Читайте: Лунін потрапив до символічної збірної Ла Ліги

В топ-5 увійшли голи захисника Тоньо Гарсіа з Леванте, форварда Лео Суареса з Вальядоліда, нападника Джейсона з Леванте, півзахисника Евера Банега Севільї та форварда Рауля де Томаса з Райо Вальєкано.

Нагадаємо, у матчі 6-го туру Прімери Севілья розгромила Реал за 39 хвилин.

ФотоMohamed Ahmed Soliman|Dreamstime.com.

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