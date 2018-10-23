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Я щасливий! Роналду прокоментував звинувачення у зґвалтуванні

Криштіану Роналду вперше дав публічний коментар після звинувачення у зґвалтуванні.

Форвард туринського Ювентуса Криштіану Роналду в інтерв’ю виданню Football Italia вперше публічно прокоментував справу з обвинуваченням у зґвалтуванні.

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Роналду заявив, що він “щаслива людина” і що він “насолоджується футболом і життям”, а решта для нього не має значення.

— Я щасливий, щасливий. Я тут не для того, щоб вам брехати, я впевнений в роботі моїх юристів. Я весело проводжу час на футболі, насолоджуюся життям, і біля мене є люди, яких все це турбує. Правда завжди розкривається, – сказав Криштіану.

Нагадаємо, що 29 вересня у виданні Der Spiegel вийшов великий матеріал, в якому Майоргі розповіла, що Роналду запросив її до себе в пентхаус в Лос-Анджелесі і примусив до анального сексу, після чого заплатив $375 тисяч за мовчання. Роналду все заперечував.

Пізніше поліція Лос-Анджелеса поновила розслідування з цього питання. 4 жовтня збірна Португалії відсторонила Кріштіану Роналду від матчів.

Фото: Getty Images.

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