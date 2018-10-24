Пряму трансляцію матчу третього туру групового етапу Ліги Європи між Карабахом та Ворсклою покаже телеканал Футбол 1.

У третьому матчі групового етапу Ліги Європи УЄФА полтавська Ворскла на виїзді зіграє з азербайджанським Карабахом. Матч пройде 25 жовтня у місті Баку на стадіоні Азерсун Арена.

Початок матчу о 19:55.

Вітчизняні вболівальники мають можливість подивитися гру в прямому ефірі на телеканалі Футбол 1.

Також матч можна буде подивитися на ресурсах LIVETV, livesport, smotrisport та SportLive.

Нагадаємо, полтавська Ворскла втратила перемогу і навіть нічию на останніх хвилинах матчу другого туру групового етапу Ліги Європи УЄФА проти португальського Спортинга.

Фото: FC Vorskla.