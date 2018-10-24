Пряму трансляцію матчу третього туру групового етапу Ліги Європи між Карабахом та Ворсклою покаже телеканал Футбол 1.
У третьому матчі групового етапу Ліги Європи УЄФА полтавська Ворскла на виїзді зіграє з азербайджанським Карабахом. Матч пройде 25 жовтня у місті Баку на стадіоні Азерсун Арена.
Початок матчу о 19:55.
Вітчизняні вболівальники мають можливість подивитися гру в прямому ефірі на телеканалі Футбол 1.Читайте: Де дивитися Ренн — Динамо Ліга Європи: календар та результати матчів Моурінью прийшов на матч з Ювентусом пішки, але програв
Також матч можна буде подивитися на ресурсах LIVETV, livesport, smotrisport та SportLive.
Нагадаємо, полтавська Ворскла втратила перемогу і навіть нічию на останніх хвилинах матчу другого туру групового етапу Ліги Європи УЄФА проти португальського Спортинга.
Фото: FC Vorskla.