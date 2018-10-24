Ренн на стадіоні Руазон-Парк зіграє проти Динамо у матчі третього туру групового етапу Ліги Європи 2018/19.
Динамо у четвер, 25 жовтня, проведе матч в рамках третього туру групового етапу Ліги Європи, в якому біло-сині на виїзді на стадіоні Руазон-Парк зіграють проти французького Ренна.
На думку букмекерів фаворитом матчу є підопічні Сабрі Лямуші. На перемогу Ренна приймають ставки з коефіцієнтом 2.35. Успіх киян оцінюють в 3.25. Нічийний результат зустрічі — 3.30.
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Відзначимо, що Факти ICTV проведуть онлайн-трансляцію зустрічі. Початок о 22:00.
Фото: Stade Rennais Football Club, FC Dynamo Kyiv.
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