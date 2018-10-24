PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Спорт / Ренн — Динамо: прогноз букмекерів на матч/

Ренн — Динамо: прогноз букмекерів на матч

Ренн на стадіоні Руазон-Парк зіграє проти Динамо у матчі третього туру групового етапу Ліги Європи 2018/19.

Динамо у четвер, 25 жовтня, проведе матч в рамках третього туру групового етапу Ліги Європи, в якому біло-сині на виїзді на стадіоні Руазон-Парк зіграють проти французького Ренна.

На думку букмекерів фаворитом матчу є підопічні Сабрі Лямуші. На перемогу Ренна приймають ставки з коефіцієнтом 2.35. Успіх киян оцінюють в 3.25. Нічийний результат зустрічі — 3.30.

Читайте: Де дивитися Карабах — Ворскла Ліга Європи: календар та результати матчів Ренн — Динамо: прогноз букмекерів на матч

Відзначимо, що Факти ICTV проведуть онлайн-трансляцію зустрічі. Початок о 22:00.

Фото: Stade Rennais Football ClubFC Dynamo Kyiv.

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Завантаження...
Завантаження...
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка