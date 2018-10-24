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Японка зломала ногу під час марафону, але доповзла до фінішу на колінах

Японка на командному марафоні за 200 метрів до фінішу зламала ногу, але не зійшла з дистанції.

19-річна студентка з Японії під час командного марафону в Фукуоці зламала ногу.

Про це повідомляє видання The Asahi Shimbun.

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Під час забігу вона відчула біль в нозі, впала на землю, але все ж змогла подолати 200 метрів дистанції, які їй залишалися до фінішу. Атлетка стерла коліна до крові, але змогла передати естафету. Після дистанції японка була госпіталізована. У лікарні у неї діагностували перелом.

Згодом виявилося, що команду після падіння бігунки дискваліфікували.

У даній естафеті марафонська дистанція (42 км 195 м) була поділена на шість відрізків, кожен з яких пробігала одна спортсменка з команди.

Раніше Факти ICTV писали, що захисник Ліверпуля Трент Александер-Арнольд протримався 17 ходів у партії з чемпіоном світу з шахів, тоді як Білл Гейтс лише 9.

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