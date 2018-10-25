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Карабах — Ворскла: прогноз букмекерів на матч

Карабах на стадіоні Азерсун Арена зіграє проти Ворскли у матчі третього туру групового етапу Ліги Європи 2018/19.

Ворскла у четвер, 25 жовтня, проведе матч в рамках третього туру групового етапу Ліги Європи, в якому полтавці на виїзді на стадіоні Азерсун Арена зіграють проти азербайджанського Карабаха.

На думку букмекерів абсолютним фаворитом матчу є підопічні Гурбана Гурбанова. На перемогу Карабаха приймають ставки з коефіцієнтом 1.69. Успіх полтавців оцінюють в 5.80. Нічийний результат зустрічі — 3.65.

Читайте: Ренн - Динамо прогноз букмекеров на матч Де дивитися Карабах — Ворскла Ліга Європи: календар та результати матчів

Нагадаємо, полтавська Ворскла втратила перемогу і навіть нічиюна останніх хвилинах матчу другого туру групового етапу Ліги Європи УЄФА проти португальського Спортинга.

ФотоFC Vorskla, Qarabagh FC.

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