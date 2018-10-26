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Син Мессі на матчі Барси намалював батькові логотип Ювентуса

Син Ліонеля Мессі Тьяго намалював для тата логотип команди-суперника.

За перемогою Барселони над Інтером (2:0) в Лізі чемпіонів Ліонель Мессі спостерігав з трибун у компанії маленького сина.

Тьяго розважався скетчами на тетрадному аркуші. Він зобразив підозріло знайомий чорно-білий логотип – нерівно виведені палички Ювентуса – і, задоволений собою, показав батькові.

Лео поблажливо посміхнувся.

Читайте: Роналду похвалився дублем сина за Ювентус

Нагадаємо, Лео травмував руку під час матчу 9-го туру Прімери проти Севільї. Мессі пропустить близько шести тижнів, включаючи Класико.

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