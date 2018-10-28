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Український боксер Дерев’янченко програв бій за пояс чемпіона світу IBF

Український боксер Сергій Дерев’янченко програв американцю Данні Джейкобсу бій за титул чемпіона світу за версією IBF у середній вазі.

У першому раунді Джейкобс відправив українця у нокдаун. У другій половині бою Сергій почав боксувати активніше, сподіваючись відправити суперника у нокаут. Проте американець добре захищався та за нагоди наносив контрудари.

Читайте: Дата та місце бою Ломаченко – Педраса — офіційно

Для Дерев’янченка це перша поразка у кар’єрі.

Раніше Факти ICTV писали, що популярний портал Max Boxing представив свою версію рейтингу найкращих боксерів світу.

Фото: ukrainianboxing

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