Тайська екс-модель Нурсара Сукнамай (Nusara Suknamai) загинула під час аварії вертольота власника ФК Лестер Вічая Шрівадданапрабхі.

Про це повідомляє видання Daily Mail.

Сукнамай була однією зі співробітниць Лестера. У 2005 році вона посіла 2 місце у відбірковому турі конкурсу Міс Всесвіт серед співвітчизниць. Тоді ж вона стала володаркою титулу Міс Фотогенічність.

Поліція офіційно підтвердила загибель всіх п’ятьох, які перебували на борту: мільйонера Вічая Шрівадданапрабхі, двох його співробітників Нурсарі Сукнамай і Кавепорна Пунпаре (Kaveporn Punpare), пілота Еріка Сваффера (Eric Swaffer) і пілота-інструктора і його дівчини Ізабель Рози Лечовіч (Izabela Roza Lechowicz) .

Читайте: В Індонезії розбився літак, на борту було майже 200 осіб

Нагадаємо, що вертоліт розбився 27 жовтня відразу після матчу Англійської прем’єр-ліги Лестер – Вест Хем. Свідки події стверджують, що він за традицією піднявся у повітря прямо з футбольного поля. Через кілька хвилин з невстановленої причини пілот втратив контроль над керуванням, вертоліт почав безконтрольно обертатися у повітрі і впав на автомобільну парковку.

ФОТО: @zara_nusara/instagram