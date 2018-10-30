Російська фігуристка Єлизавета Туктамишева роздяглася до білизни під час показового номеру на етапі Гран-прі Skate Canada.

Відома російська фігуристка Єлизавета Туктамишева виступила на Skate Canada в 2018 році, влаштувавши стриптиз у ході виступу.

В рамках показової програми Туктамишева виконала номер під пісню Брітні Спірс Toxic в образі стюардеси.

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Фігуристка зняла верхню частину костюму і залишилася в одному бюстгальтері.

Нагадаємо, Єлизавета Туктамишева здобула перемогу в одиночному катанні на другому етапі Гран-прі в канадському Лавалі, набравши за підсумками короткої і довільної програм 203,32 бала. Друге місце посіла японка Мако Ямасіта, третьою стала інша представниця Росії Євгенія Медведєва.

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Фото: liza_tuktik.